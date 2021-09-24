BAKAN GÜL, HÜKÜMLÜLERİN RESTORE ETTİĞİ KULE KAPILARINI İNCELEDİ - Haberler
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BAKAN GÜL, HÜKÜMLÜLERİN RESTORE ETTİĞİ KULE KAPILARINI İNCELEDİ

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BAKAN GÜL, HÜKÜMLÜLERİN RESTORE ETTİĞİ KULE KAPILARINI İNCELEDİ

BAKAN GÜL, HÜKÜMLÜLERİN RESTORE ETTİĞİ KULE KAPILARINI İNCELEDİ Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu mimari restorasyon iş kolundaki hükümlülerin restore ettiği kışla giriş kapısı kulelerini inceledi.

EDİRNE (Habermetre) - BAKAN GÜL, HÜKÜMLÜLERİN RESTORE ETTİĞİ KULE KAPILARINI İNCELEDİ

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu mimari restorasyon iş kolundaki hükümlülerin restore ettiği kışla giriş kapısı kulelerini inceledi.

Edirne'deki temaslarını sürdüren Adalet Bakanı Gül, Sultan II. Mahmut tarafından Asakir-i Mansure-i Muhammediye ordusu için 1827'de inşa ettirdiği, günümüzde ise Edirne Kapalı Cezaevi olarak kullanılan tarihi yapının kule kapılarında incelemede bulundu. Edirne Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çakmak'tan hükümlüler tarafından restore edilen alanlar hakkında bilgi alan Gül, tarihi eserlerin restorasyonuna katkıda bulunan mimari restorasyon iş kolundaki hükümlüleri tebrik etti.

HÜKÜMLÜLER TARİHİMİZ, KÜLTÜRÜMÜZ İÇİN ÖNEMLİ BİR ESERİ RESTORE ETTİLER

Bakan Gül, restorasyon çalışmalarının yaklaşık 2 yıl sürdüğünü belirterek, 20 hükümlünün yanı sıra infaz koruma memurları, personel ve valiliğin de destek verdiği projenin çok güzel ve anlamlı olduğunu belirtti. Hükümlülerin kültürel çalışmalara katkı sunduklarını belirterek, "Daha öne yakinen takip ettiğimiz projeydi, biz de yerinde gördük. Tarihi bir eseri kendi özgün haliyle kültürel kimliğini koruyarak, burada bir restorasyon yapıldı. Açık cezaevindeki hükümlüler tarihe, kültüre, medeniyete katkıda bulunmanın mutluluğunu yaşadılar. Tarihimiz, kültürümüz için önemli bir eseri böylece restore ettiler. " dedi.

EDİRNE AÇIK CEZA EVİNDE PERSONELLE BİR ARAYA GELDİ

Buradaki incelemenin ardından Edirne Açık Ceza İnfaz Kurumu'nu ziyaret edip personelle bir araya gelen Adalet Bakanı Gül, daha sonra Edirne Valisi Ekrem Canalp'i ziyaret etti. Valilik şeref defterini imzalayan Gül, Vali Canalp'ten kentteki yatırımlar hakkında bilgi aldı. Ardından II. Murat'ın yaptırdığı Saray-ı Cedide-i Amire Sarayı'nın kalıntılarının bulunduğu alanda inceleme yapan Gül'e, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk sarayın ayaktaki yapılarından, Kanuni Sultan Süleyman tarafından 1561 yılında Mimar Sinan'a yaptırılan Adalet Kasrı hakkında bilgi verdi. Gül, Edirne programı kapsamında Mimar Sinan Vakfı'na da bir ziyaret gerçekleştirdi.

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Haber: BAKAN GÜL, HÜKÜMLÜLERİN RESTORE ETTİĞİ KULE KAPILARINI İNCELEDİ - Haberler
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