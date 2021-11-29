Son dakika... Bakan Gül: Hükümlüler her zaman insan onuruna yakışır muamele görmelidir

Bakan Gül: Hükümlüler her zaman insan onuruna yakışır muamele görmelidir

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Hangi suçu işlemiş olursa olsun adaletin hükmüne konu olan insan devlete emanettir. Cezaevindeki hükümlü de denetimli serbestlik altınada yükümlü de her zaman onuruna yakışır bir şekilde elbette muamele görmelidir" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi iş birliğiyle Yargıtay Başkanlığı İsmail Rüştü Cirit Salonu'nda düzenlenen 'Uluslararası Yaklaşımlar Işığında Türkiye'de 16'ncı Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı'na katıldı. Çalıştaya Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca, Ankara Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necdet Ünüvar, Avrupa Denetimli Serbestlik Konfederasyonu Genel Sekreteri Willem van der Brugge de katıldı. Brugge, Avrupa'da uygulanan denetimli serbestlik konusunda slayt gösterisi eşliğinde sunum yaptı.

Yargıtay Birinci Başkanı Mehmet Akarca da mahkumların cezasını çektikten sonra topluma uyum sağlaması gerektiğini söyleyerek, "Suç işleyen insanları dört duvar arasına koyup hapis cezaları sona erdiğinde onların topluma uyum sağlayabileceklerini beklemek gerçekçi bir yaklaşım olmaz. Bu nedenle hürriyeti bağlayıcı cezaya mahkum olanların cezalarını çektikten sonra bizimle birlikte yaşayacağını hesaba katmak zorundayız. Onların sosyal, kültürel, mesleki, psikolojik, tıbbi olarak iyi durumda olmaları yeniden suç işleme eğilimlerini azaltır, böylece toplum da suçtan kurtulmuş olur. Tüm eleştirilere rağmen ceza infaz sisteminin başarı ölçeklerinden birisi de hiç şüphe yok ki hükümlülerin tahliye sonrasında yeniden suç işlememeleridir. Suç işleyen kişilerin toplumdan dışlanması ve topluma yabancılaşması halinde ise yeniden suç işleme oranı artar. Bu durumdan da en çok toplum zarar görür. Ceza adalet sisteminin insan hakları, hukuk devleti ve demokrasinin yanı sıra toplum ve devlet düzeninin korunması bakımından da önemli bir işi bulunmaktadır. Toplumun suçtan korunması amacıyla izlenecek yöntemler, geliştirilecek mekanizmalar ve uygulanacak stratejiler oldukça önemlidir" diye konuştu.