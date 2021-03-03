Bakan Gül: "(Haksız isnatlar) İnsanları lekeleyen bu tür arsızlara, iftiracılara karşı da adliyeleri, CİMER'i, kolluğu yol geçen hanına çevirmeyin,...
03.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:08
Bakan Gül: "(Haksız isnatlar) İnsanları lekeleyen bu tür arsızlara, iftiracılara karşı da adliyeleri, CİMER'i, kolluğu yol geçen hanına çevirmeyin, insan onurunu hep beraber koruyalım."
Bakan Gül: "(Haksız isnatlar) İnsanları lekeleyen bu tür arsızlara, iftiracılara karşı da adliyeleri, CİMER'i, kolluğu yol geçen hanına çevirmeyin, insan onurunu hep beraber koruyalım."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan