Bakan Gül: "(Haksız isnatlar) İnsanları lekeleyen bu tür arsızlara, iftiracılara karşı da adliyeleri, CİMER'i, kolluğu yol geçen hanına çevirmeyin,...
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Bakan Gül: "(Haksız isnatlar) İnsanları lekeleyen bu tür arsızlara, iftiracılara karşı da adliyeleri, CİMER'i, kolluğu yol geçen hanına çevirmeyin,...

03.03.2021 11:05 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:08
Bakan Gül:

Bakan Gül: "(Haksız isnatlar) İnsanları lekeleyen bu tür arsızlara, iftiracılara karşı da adliyeleri, CİMER'i, kolluğu yol geçen hanına çevirmeyin, insan onurunu hep beraber koruyalım."

Bakan Gül: "(Haksız isnatlar) İnsanları lekeleyen bu tür arsızlara, iftiracılara karşı da adliyeleri, CİMER'i, kolluğu yol geçen hanına çevirmeyin, insan onurunu hep beraber koruyalım."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Yeşim Sert Karaaslan

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Şu an buradasınız: Bakan Gül: "(Haksız isnatlar) İnsanları lekeleyen bu tür arsızlara, iftiracılara karşı da adliyeleri, CİMER'i, kolluğu yol geçen hanına çevirmeyin,... - Haberler
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