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Bakan Gül, Gürcistan'da

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Gül, Gürcistan'da

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te mevkidaşı Rati Bregadze ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, temaslarda bulunmak üzere geldiği Gürcistan'ın başkenti Tiflis'te mevkidaşı Rati Bregadze ile bir araya geldi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, resmi ziyaret düzenlediği Gürcistan'da temaslarına başladı. Bakan Gül, başkent Tiflis'te bulunan Adalet Bakanlığı binasında Gürcü mevkidaşı Rati Bregadze ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasındaki mevcut işbirliği ele alınırken Gürcistan Adalet Bakanlığı ile Türkiye arasındaki yakın bağların birçok alanda başarılı bir ortaklığın temeli olduğu belirtildi. Gürcistan Adalet Bakanlığının 10 yıllık kalkınma planını soran Bakan Gül, bakanlığın stratejik yönelimleri hakkında bilgi aldı.

Görüşmenin ardından taraflar arasında 2021-2024 için bakanlıklar arasında ortak bir işbirliği programı tanımlayan Mutabakat Zaptı imzalandı. Bakanlıktaki mutabakat zaptının imzalanmasının ardından Bakan Gül, mevkidaşı Bregadze ile birlikte Tiflis Adalet Sarayı'nı gezerek faaliyetleri ve hizmetleri hakkında detaylı bilgi aldı.

Bakan Gül'e Gürcistan temaslarında Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Fatma Ceren Yazgan eşlik ediyor. - TİFLİS

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