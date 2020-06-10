Bakan Gül: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı 5 Eylül'de yapılacak
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın 5 Eylül'de yapılacağını açıkladı.
10.06.2020 16:42 | Son Güncelleme: 10.06.2020 16:55
ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, 'Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın 5 Eylül'de yapılacağını açıkladı.
Bakan Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Değerli çalışma arkadaşlarıma iyi bir haber vermek istiyorum. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı'nın tarihini, 5 Eylül 2020 olarak belirledik. Detaylı bilgilendirmeyi ilerleyen günlerde yapacağız. Sınava girecek olanlara şimdiden başarılar dilerim" dedi.
ANKARA, ( DHA)-
Kaynak: DHA