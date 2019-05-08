Bakan Gül, Gazianteplilerin İftarına Katıldı

Bakan Gül, Gazianteplilerin İftarına Katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Gaziantepliler Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Bakan Gül, Gazianteplilerin İftarına Katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Gaziantepliler Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı.

Yenibosna'da bir restoranda verilen iftarda, Gül'ün yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantepli iş insanları da yer aldı.

Gaziantep mutfağından seçkin lezzetlerin ikram edildiği iftar, İstanbul'daki Gazianteplileri bir araya getirdi.

Kaynak: AA
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