Bakan Gül, Gazianteplilerin İftarına Katıldı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Gaziantepliler Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İstanbul Gaziantepliler Derneği'nin düzenlediği iftar programına katıldı.
Yenibosna'da bir restoranda verilen iftarda, Gül'ün yanı sıra İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, Gaziantep Belediye Başkanı Fatma Şahin, Gaziantepli iş insanları da yer aldı.
Gaziantep mutfağından seçkin lezzetlerin ikram edildiği iftar, İstanbul'daki Gazianteplileri bir araya getirdi.
Kaynak: AA