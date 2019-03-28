Bakan Gül, Gaziantep'teki Yatırımları İnceledi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te inşaatı süren yatırımlarda incelemelerde bulundu.

Bakan Gül, çeşitli temaslarda bulunmak üzere geldiği kentte, 25 Aralık Anadolu Lisesi ve spor salonu, Şahinbey Kültür ve Kongre Merkezi ile olimpik yüzme havuzu inşaatlarını gezdi.

İlgililerden bilgi alan Gül, gazetecilere yaptığı açıklamada, yatırımların hayata geçirilmesi noktasında katkıları bulunan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür etti.

Yatırımların kente değer katacağını ifade eden Gül, "Özellikle kongre merkezimiz, siyasi parti kongrelerine, ulusal ve uluslararası kongrelere ev sahipliği yapabilecek niteliğe sahip. Burası Gaziantep'i cazibe merkezi haline getirecek ve önemli katkı sağlayacaktır. Yatırımlar, Gaziantep'in geldiği vizyonu ortaya koyuyor. Burası inşallah ülkemizdeki sayılı merkezlerden biri olacak. Şimdiden bizi çok heyecanlandırdı." diye konuştu.

Kaynak: AA