Bakan Gül, Gaziantep'te Şoförler ve Otomobilciler Odasının İftarına Katıldı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi ile Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı.

Adalet Bakanı ve AK Parti Gaziantep 1. Sıra Milletvekili adayı Abdulhamit Gül, Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ve Şoförler ve Otomobilciler Odası tarafından düzenlenen iftar yemeğine katıldı. Bakan Gül, AK Parti dönemindeki kazanımlara değinerek, "Şoför esnafı şehrin en güvenilir kişisidir. Bu akşam sizlerle bir arada iftar ettiğimiz için hamd ediyorum. AK Parti öncesi istikrarsızlıklar vardı. Ama AK Parti dönemiyle birlikte siyasi ve ekonomik istikrar sağlandı. Eskiden ülkenin gelirleri faiz olarak yabancılara verilirdi. Vatandaşa hiçbir şey gitmiyordu. Ama artık gelirlerimiz vatandaşlarımıza hizmet olarak gidiyor. Hastaneler bugün herkese aynı hizmeti veriyor. Eskiden hastanelerde vatandaşlar parasını ödemediği için rehin kalıyordu. 80 yılda yapılmayanı 16 yılda yaptık. Sizlerin sorunlarının tamamını çözeceğiz. 24 Haziran'da Türkiye'deki kazanımların devamı için sizlerin desteği çok önemlidir. 7 Haziran'da AK Parti az oy alınca gördünüz huzurumuz bozuldu. Çünkü istikrar tehlikeye girdi" dedi.

Gaziantep Büyükşehir Belediye Fatma Şahin, Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanlarına teşekkür ederek, "Oda başkanlarıma teşekkür ederim, kardeşlik hukukuyla çalışıyoruz. Biz çözümün parçasıyız. Bizim için çok önemlisiniz, çünkü şehrin yükünü alıyorsunuz. Herkes yük taşıyamaz. Bu şehri sizlerle birlikte yönetiyoruz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Şoförler ve Otomobilciler Odası başkanları, Bakan Gül ve Belediye Başkanı Fatma Şahin'e plaket takdim etti. Program, hatıra fotoğrafı çekilmesiyle sona erdi. - GAZİANTEP