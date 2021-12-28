İZMİR (Habermetre) - BAKAN GÜL, FOÇA'DA ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, İzmir'in Foça ilçesinde çeşitli temaslarda bulundu.

Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü bünyesindeki ceza infaz kurumlarında kurulan 18 Adalet Mesleki Eğitim Merkezi'nin açılış törenine katılmak için Foça'ya giden Bakan Gül, Foça Adliyesini de ziyaret etti. Foça Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Halis Kara'dan adliye çalışmaları ile ilgili bilgi alan Adalet Bakanı Gül, yargı mensuplarıyla bir araya geldi. Ziyaret kapsamında mahkeme ve savcılık kalemlerini gezen Bakan Gül, meslekte 25 yılını tamamlayan Sema Erger'e teşekkür belgesi takdim etti.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül adliye ziyaretinin ardından Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ile birlikte Foça Açık Ceza İnfaz Kurumu'ndaki merkezin açılış törene katıldı. Törende eş zamanlı diğer illerdeki Adalet Mesleki Eğitim Merkezlerinin de açılışı yapıldı.

Törenin ardından Foça Açık Ceza İnfaz Kurumunu ve Foça Adalet Mesleki Eğitim Merkezini de gezen Bakan Gül, çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ceza İnfaz Kurumunda tutuklu ve hükümlülerin çalıştığı atölyeleri gezen Bakan Gül, özveriyle yürütülen çalışmalar için personel, tutuklu ve hükümlülere teşekkür etti.

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