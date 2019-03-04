Bakan Gül: "Fetö'nün Şişirdiği, İpini Kandil'e Verdiği Bu Balonu 31 Mart'ta Sarıkaya Patlatacak"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Karşımızda bir ittifak birleştirmeye çalışıyorlar, bir balon şişirmeye çalışıyorlar. Bu balonu şişiriyorlar şişiriyorlar, FETÖ şişiriyor, Pensilvanya şişiriyor, Kandil şişiriyor. Ama FETÖ'nün şişirdiği, ipini Kandil'e verdiği bu balonu 31 Mart'ta Sarıkaya patlatacak, söndürecek" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sivas programının ardından Adalet Komisyonu Başkanı Bekir Bozdağ ile birlikte Yozgat'ın Sarıkaya ilçesinde AK Parti Seçim İrtibat Bürosu'nu ziyaret etti. Burada vatandaşlara seslenen Bakan Gül, yerel yönetim ve belediyelerde istikrarın şart olduğunu söyledi. Türkiye'nin daha iyi yerlere gelmesi için 31 Mart'ta vatandaşların bir tercihte bulunacağını ifade eden Gül, "Seçimler elbette bir kardeşlik havası içerisinde olacaktır. Demokrasidir, bir bayramdır, bir şölendir. Herkes aday olur, bunlar siyasi rakibimizdir. Ama biz Türkiye'de, bütün dünyada Türkiye için hesabı ya da planı olanlar, o gün Recep Tayyip Erdoğan hükümette kazandı, yerel seçimlerde de nasıl bir oy aldı diye AK Parti'nin oy hanesine bakacaklar. Bu yüzden karşımızda bir ittifak birleştirmeye çalışıyorlar, bir balon şişirmeye çalışıyorlar. Bu balonu şişiriyorlar şişiriyorlar, FETÖ şişiriyor, Pensilvanya şişiriyor, Kandil şişiriyor. Türkiye'nin büyümesini, ilerlemesini, bu milletin evlatlarının başı dik gezmesini, huzur içerisinde gezmesini istemeyenler şişiriyor. Ama FETÖ'nün şişirdiği, ipini Kandil'e verdiği bu balonu 31 Mart'ta Sarıkaya patlatacak, söndürecek" dedi.

Seçimlerin ardından istihdama yönelik adımlar atacaklarını anlatan Gül, "Biz durmak yok yola devam diyerek bu seçimleri de yaptıktan sonra artık seçim değil, geçim işine bakacağız. 4,5 yıl seçim yok. 4,5 yıl ülkemizi, Yozgatımızı nasıl büyütürüz, nasıl istihdam alanı açarız, turizmde, ekonomide esnafımıza, işçimize, patronumuza nasıl iş imkanı olur, bunların peşine koşacağız. Kendi insanımın peşinden gideceğim, onu yücelteceğim. Cebindeki parayı artıracağım, sofrasındaki ekmeği daha fazla büyüteceğim, huzurunu artıracağım. Bizim derdimiz bu. O yüzden hükümetle beraber yerel yönetim belediyelerde de istikrarın devamı, huzurun devamı için şart. Kendimiz için oy vereceğiz, çocuklarımız için oy vereceğiz, geleceğimiz için oy vereceğiz. Bu nedenle Türkiye'de AK Parti bu milletin kaderiyle hep bütünleşmiştir. Çünkü 7 Haziran örneğini gördük. Terörü azdırıyorlar, ekonominin şartlarına müdahale ediyorlar. Türkiye'yi istikrarsızlaştırmak istiyorlar. Ama bugün Türkiye üzerine oynanan bütün oyunları bu milletin adamı Recep Tayyip Erdoğan önderliğinde çöze çöze gittik, çözmeye devam edeceğiz" şeklinde konuştu. - YOZGAT

Kaynak: İHA