Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi Kültür ve Turizme Katkı Verecek
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Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi Kültür ve Turizme Katkı Verecek

Bakan Gül: Eski Sinop Cezaevi Kültür ve Turizme Katkı Verecek
Habermetre - Haberler | Toplum

ESKİ SİNOP CEZAEVİ KÜLTÜR VE TURİZME KATKI VERECEK Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sinop'ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

ESKİ SİNOP CEZAEVİ KÜLTÜR VE TURİZME KATKI VERECEK

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sinop'ta bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulundu.

Sinop Valiliğini ziyaret eden Adalet Bakanı Gül, kentin Selçuklu, Osmanlı ve Cumhuriyet'in önemli şehirlerinden biri olduğunu söyledi. 'Mutlu şehir' diye adlandırdığı Sinop'ta mutlu insanlarla bir arada bulunmaktan memnuniyet duyduğunu belirten Bakan Gül, hayata geçirilen meydan projesine katkıda bulunarak ellerinden gelen desteği verdiklerini söyledi.

1999 yılında kapatılarak müzeye dönüştürülen eski Sinop Cezaevi'nin restore edildiğini belirten Bakan Gül, "Sinop eski cezaevi, Sinop'un kültür ve turizmine önemli katkıda bulunacak hale dönüştürülüyor. Cezaevi olmaktan artık çıkartılarak AB ile Kültür ve Turizm Bakanlığının desteğiyle burası restore edilmektedir. Bu da Sinop'a artı bir değer katmış olacaktır. " dedi.

SİNOP ADLİYESİ GENİŞLETİLECEK

Bakan Gül, kentin geliştikçe adliye anlamında hizmetlerin yetersiz kaldığını, bu nedenle adliyeyi genişleteceklerini söyledi. Bakan Gül, şöyle konuştu:

"Adliye için yeni bir yer tahsisi yaptık. Mevcut adliyenin 15 kat büyüklüğünde. Projesini yapmaya başladık bakanlık olarak. Çok güzel bir proje ile ihtiyacı karşılayacak güzel bir adliyeye kavuşturacağız. Gerze ve Durağan adliyelerinin de projelerini yaptık. Sinop için ne gerekiyorsa bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da yapmaya devam edeceğiz. "

Boyabat ilçesinde de adliye sarayında incelemelerde bulunan eden Gül, burada Cumhuriyet Başsavcısı Akın Çetin ve Adalet Komisyonu Başkanı Sefa Maraşlı'yı makamında ziyaret etti.

Adalet Bakanı Gül, Sinop Adalet Sarayını ziyaretinde vatandaşlarla sohbet etti. Adliye bahçesinde açılan kitap bağış standını ziyaret eden Bakan Gül, çalışmalarla ilgili bilgi aldı.

Bakan Gül ve beraberindeki heyet Sinop Barosu'nu da ziyaret etti. .

Kaynak: Habermetre

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