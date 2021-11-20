ERZURUM (Habermetre) - BAKAN GÜL ERZURUM'DA ÇEŞİTLİ TEMASLARDA BULUNDU

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Erzurum'da Adli Tıp Kurumu'nun yeni hizmet binasının açılışına ve infaz koruma memurlarının yemin törenine katıldı. Şehit ailelerine taziyede bulanan Bakan Gül, vatandaş ve esnafla bir araya gelip, sohbet etti.

Adalet Bakanı Gül, Erzurum temasları kapsamında ilk olarak deprem bölgesini ziyaret etti. Erzurum Çocuk Adalet Merkezi'ni hizmete açan Bakan Gül, ardından Hüseyin Turgut Eğitim Merkezi'nde düzenlenen İnfaz Koruma Memuru Yetiştirme Eğitimi Yemin Töreni'ne katıldı.

REHBERİNİZ HUKUK, KORUMANIZ GEREKEN İNSAN ONURU VE HAYSİYETİ OLSUN

Adalet Bakanı Gül, Türkiye'de daha önce görülen kötü muamele ve işkencelere sıfır tolerans anlayışı ile yaklaştıklarını belirterek, bu konunun büyük titizlikle yakından takip ettiklerini söyledi. Yemin edecek memurlara infaz sürecinde insan ve insan onurunun korunmasının önemini vurgulayan Bakan Gül, "Hepinize başarılar dilerim, meslek hayatı boyunca sizlere emanet edilen bu görevi layıkıyla yerine getireceğinizden şüphemiz yok. Bu süreçte rehberiniz daima hukuk olsun ve daima korumanız gereken kırmızı çizginiz insan onuru ve haysiyeti olsun. Sizlere emanet edilen bir canın ve onun taşıdığı bir insan onurunun olduğunu asla aklınızdan çıkartmayın. Suçlu, zaten cezası mahkemece verilmiş ve infaz üzerine size emanet edilen bir kişidir, bir insandır. Sizin muamelenizle ayrıca bir cezalandırmaya tabi tutulmaması lazım. Hukukun gereği budur. " diye konuştu.

ÖZLÜK HAKLARI İLE İLGİLİ ÇOK ÖNEMLİ İYİLEŞTİRMELER YAPTIK

Türkiye ve dünyada Kovid 19 salgınına rağmen ceza infaz kurumlarında dünya ortalamasının üzerinde tedbirler alındığına dikkati çeken Bakan Gül, bu süreçte ceza infaz kurumu personelinin önemli bir sorumluluk üstlendiğini aktardı. Ceza infaz kurumu personelinin özlük haklarında iyileştirmeler yapıldığını kaydeden Bakan Gül, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Gerek vaka sayısı, gerek hayatını kaybeden sayısı itibarıyla bu konuda bütün dünya tarafından yakından takip edilmektedir ve takdir edilmektedir. Burada da ben en büyük takdiri sizlere yapıyorum. Özellikle ceza infaz kurumu personelimizin özlük hakları ile ilgili çok önemli iyileştirmeler yaptık ama bunların daha da artırılması kararlılığındayız. Sözleşmeli personelimizin kadroya geçmesi ve özlük haklarının bu anlamda daha da iyileştirilmesi, bu dönemde yine neticeye varacağımız konular içerisinde olacaktır. "

Konuşmanın ardından eğitimlerini tamamlayan infaz koruma memurları yemin etti.

ADLİ TIP KURUMU ERZURUM GRUP BAŞKANLIĞININ YENİ HİZMET BİNASI TÖRENLE AÇTI

Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Erzurum Grup Başkanlığının yeni hizmet binası açılışına da katılan Adalet Bakanı Gül, Adli Tıp Kurumunun vatandaşların adalete erişimini gecikmeden sağlayan ve gerçek suçla mücadele, delilleri ortaya koyma süreci bakımından önemli bir kurum olduğunu belirtti. Bakan Gül, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde her alanda olduğu gibi adalet hizmetlerinin gelişmesinde de çok önemli mesafeler kat edildiğini söyledi. Bakan Gül, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Adli Tıp Kurumu, vatandaşların adalete erişimini gecikmeden sağlayan ve gerçek suçla mücadele, delilleri ortaya koyma süreci bakımından çok değerli ve önemli bir kurum, aynı zamanda ülkemizin saygın kurumlarından birisi. Burada bu hizmetleri en iyi şekilde vermek üzere bu binamız, bugün Erzurumlu hemşerilerimizin hizmetine girmiş durumda. Hem bölgeye hizmet edecek hem de Erzurum'un ihtiyaç duyduğu birtakım analizler, laboratuvarlar İstanbul'a gitmeden Erzurum'da birçok işin yapılmasına katkı sunacak. "

ADLİ TIP KURUMU YENİ HİZMET BİNASI ÇEVRE İLLERE DE HİZMET EDECEK

Erzurum Valisi Okay Memiş ise binayı inşaat sırasında gezdiklerini ve çok fonksiyonlu bir bina olduğunu kaydederek, "Erzurum bir bölge merkezi ve biz sadece Erzurum'da yaşayan nüfusa değil, çevre illerdeki vilayetlere de hitap ediyoruz. Dolayısıyla adli vakaların çözümünde de buradaki uzman kardeşlerimizin, çalışanlarımızın, hekimlerimizin gayretleriyle hem adli konularda hem de idari konularda epey mesafe alınacak" dedi. Konuşmanın ardından Bakan Gül ve beraberindekiler kurdele keserek yeni hizmet binasının açılışını yaptı.

BAKAN GÜL ŞEHİT AİLELERİNİ ZİYARET ETTİ

Adalet Bakanı Gül, Erzurum'da şehit polis ve askerlerin ailelerine taziye ziyaretlerinde bulundu. Bakan Gül, Balıkesir'in Havran ilçesinde kovaladığı şüphelilerin açtığı ateş sonucu yaralanan ve kaldırıldığı hastanede şehit olan polis memuru Abdulkadir Güngör'ün Palandöken ilçesinde ikamet eden ailesini ziyaret etti. Aileye başsağlığı dileyen Gül, daha sonra Tunceli'de PKK'lı teröristlerle çıkan çatışmada şehit olan Jandarma Komando Uzman Çavuş Burak Tortumlu'nun Kurtuluş Mahallesi'ndeki baba evine geçti. Bakan Gül, son olarak Irak'ın kuzeyindeki üs bölgesinde silah kazası sonucu şehit olan Piyade Uzman Çavuş Emrah Erkan'ın Yakutiye ilçesindeki ailesine ziyarette bulundu. Bakan Gül, "Şehitlerimiz sadece Erzurum'un değil, tüm Türkiye'nin evladıdır, kardeşidir. Ailelerinin başımızın üstünde yeri vardır" dedi. Şehit ailelerine başsağlığı dileyen Bakan Gül, ziyaretlerde ailelere Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı hediye etti.

Bakan Gül Erzurum temasları esnasında ayrıca vatandaş ve esnaflarla da bir araya gelerek sohbet etti.

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