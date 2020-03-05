Bakan Gül: "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek"
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Bakan Gül: "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek.

05.03.2020 00:24 | Son Güncelleme: 05.03.2020 00:24
Bakan Gül:

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz" dedi.


Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda "Engin Özkoç, yaptıklarının hukukta bir karşılığı olduğunu görecek. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığının hazırladığı fezlekeyi derhal Meclise göndereceğiz" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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