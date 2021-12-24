Bakan Gül: e-Tebligat ile 2021 yılında 1 milyar TL tasarruf sağlandı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, e-Tebligat uygulaması sayesinde 2021 yılında 1 milyar TL tasarruf sağlandığını açıkladı. Kira uyuşmazlıklarının arabuluculuk yoluyla çözüme kavuşturulması konusunda da çalıştıklarını kaydeden Bakan Gül, "Özellikle basit bir kira tespit davasının bile 7-10 yıl sürmesi gerçekten kabul edilemez bir durum" dedi.

Adana'ya gelen Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ilk olarak Vali Süleyman Elban'ı makamında ziyaret ederek şeref defterini imzaladı. Bakan Gül, daha sonra bir otelde düzenlenen 14'üncü Bölge Değerlendirme Toplantısı'na katılarak bölgedeki savcılarla bir araya geldi. Bölge toplantılarını çok önemsediğini belirten Bakan Gül, burada görüşülen konuların mevzuata dönüştüğünü söyledi. Bakan Gül, "Adalet sadece bugünün, dünün değil yarının da ve kıyamete kadar bütün tarih boyunca mülkün temeli olmuştur ve devam edecektir. Adaleti sağlamak ve hak edene hakkını vermek, devletin görevleri arasındadır. İnsan için oksijen neyse milletler için adalet aynı mesafededir. Adalet insanın en temel hakkıdır. Adalet insan için ekmekten, bina için temelden daha da üstün bir yararı temsil etmektedir" dedi.