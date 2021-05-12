Bakan Gül: E-duruşmayı Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde aktif hale getirdik
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Bakan Gül: E-duruşmayı Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde aktif hale getirdik

Bakan Gül: E-duruşmayı Bakırköy, Çağlayan ve Anadolu adliyelerinde aktif hale getirdik
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, bugün itibarıyla e-duruşmayı Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdiklerini duyurdu.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, bugün itibarıyla e-duruşmayı Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdiklerini duyurdu.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "E-duruşmayı bugün itibarıyla Bakırköy ile birlikte İstanbul Çağlayan ve Anadolu Adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde aktif hale getirdik. Sisteme talepte bulunan avukat meslektaşlarımız 18 Mayıs Salı gününden itibaren duruşmalara bürolarından katılabilecek. Hayırlı olsun" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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