Bakan Gül: e-Duruşma uygulaması 81 ilde başladı - Haberler
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Bakan Gül: e-Duruşma uygulaması 81 ilde başladı

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika
Bakan Gül: e-Duruşma uygulaması 81 ilde başladı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara sesli ve görüntülü katılmaya imkan sağlayan e-Duruşma'nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını açıkladı.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, duruşmalara sesli ve görüntülü katılmaya imkan sağlayan e-Duruşma'nın bugün itibarıyla 81 ilde uygulanmaya başladığını açıkladı.

Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-Duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız 1400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" dedi.


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