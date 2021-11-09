Bakan Gül: "E-duruşma bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı"

ANKARA (İHA) - Adalet Bakanlığın tarafından ' Yargı Reformu Stratejisi' kapsamında hayata geçirilen e-duruşmanın bugün itibariyle 81 ilde bin 400 hukuk mahkemesinde uygulanmaya başlandığı duyuruldu.

E-duruşmadaki bu önemli gelişmeyi Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından duyurdu. Gül yaptığı paylaşımda "Duruşmalara sesli ve görüntülü katılmayı sağlayan 'e-duruşma' bugün itibariyle 81 ilimizde uygulanmaya başladı. Bakanlık mühendislerimizce geliştirilen sistem sayesinde avukatlarımız bin 400 hukuk mahkemesine bağlanabiliyor. Avukatlarımıza, vatandaşlarımıza hayırlı olsun" ifadelerini kullandı.

Emek ve zaman tasarrufu sağlayan e-duruşma, bin 400 mahkemede aktif hale getirildi

Yargılamalarda emek ve zaman tasarrufu sağlayan e-duruşma sistemi 15 Eylül 2020'de uygulanmaya başlanmıştı. Hukuk mahkemelerinde avukatların sesli ve görüntülü bir şekilde çevrimiçi olarak duruşmalara katılmalarına imkan veren sistem, özellikle salgın sürecinde yoğun ilgi gördü. Adalet Bakanlığı mühendislerince yerli ve milli imkanlarla geliştirilen e-duruşma, uygulama kapsamının genişletilmesiyle birlikte 81 ilde kullanılabilir hale getirildi.

Sistem, Ankara, Ankara Batı, İstanbul, İstanbul Anadolu, Bakırköy, Gaziosmanpaşa, Büyükçekmece, Beykoz, Silivri, Çatalca, Şile, Adalar, Adıyaman, Ağrı, Ardahan, Artvin, Batman, Bayburt, Bingöl, Bitlis, Elazığ, Erzincan, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Kars, Kilis, Muş, Osmaniye, Rize, Siirt, Sivas, Şırnak, Tunceli, Tokat, Amasya, Yozgat, Sinop, Kastamonu, Çorum, Nevşehir, Niğde, Karaman, Aksaray, Kırşehir, Kırıkkale, Çankırı, Bartın, Karabük, Zonguldak, Bolu, Düzce, Bilecik, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Isparta, Burdur, Yalova, Çanakkale, Edirne ve Kırklareli adliyelerindeki tüm hukuk mahkemelerinde, diğer 28 büyükşehir adliyelerinde ise icra hukuk, tüketici ve kadastro mahkemelerine kurularak uygulanmaya başlandı.

E-duruşma bugün itibariyle Ankara'da 236 ve İstanbul'da 518 hukuk mahkemesinde uygulanıyor. Ayrıca 28 büyükşehirdeki 173 mahkemeye ek olarak 51 ilde 473 mahkemede aktif hale getirildi. Böylece 81 ildeki bin 400 hukuk mahkemesinde sesli ve görüntülü duruşmalara katılım imkanı sağlandı.

Bugüne kadar 36 bin 567 e-duruşma gerçekleşti

E-duruşma uygulandığı günden bu yana 36 bin 567 kez kullanıldı. Sistemin güçlendirilmesi ve etkinliğinin artırılmasıyla yıl sonuna kadar e-duruşma uygulayan mahkemeye sayısının 2 binin üzerine çıkarılması hedefleniyor.

Sistemi kullanmak isteyen avukatlar, ilk olarak UYAP Avukat Portalı'ndan duruşmalarını sorguluyor ve gerekçesini yazarak e-duruşma talebi gönderiyor. Hakimin sistem üzerinden talebi kabul etmesi halinde avukat, duruşmaya video konferans ile bağlanabiliyor. E-duruşma, mahkemenin sistemi aktif hale getirmesiyle başlıyor. - ANKARA

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