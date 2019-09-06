06.09.2019 10:37

Bakan Gül: "(Diyarbakır'da nöbet tutan annelerin sesi) Çok onurlu bir sestir, bu çığlık asla kesilemeyecektir. Esasen Diyarbakır'daki evlatlar bizim evlatlarımızdır onların dağa değil, okula gitmesi için her türlü desteği vereceğiz. Annelerin, o çocukların yanında olmaya devam edeceğiz. Diyarbakırlı, Vanlı genç bizim gencimiz. Onları terör örgütünün kucağına değil, öğretmenlerin müşfik kollarında görmek istiyoruz bu konuda yanlarında olacağız." - ANKARA

Kaynak: İHA