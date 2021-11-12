Bakan Gül, Diyarbakır'da Adli Tıp Kurumunun yeni hizmet binası açılışına katıldı Açıklaması

DİYARBAKIR (AA) - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "2002'de hükümetimiz göreve başladığında Türkiye'de 25 yerde adli tıp hizmeti sunuluyordu, bugün 70 ilde açılmış durumda." dedi.

Bakan Gül, Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Yeni Hizmet Binası Açılış Töreni'nde yaptığı konuşmada, önemli bir tesisin açılışına şahitlik ettiklerini belirterek, özellikle adli tıp çalışmalarının maddi gerçeğin ortaya çıkmasında çok önemli bir aşama olduğunu belirtti.

Adli tıp çalışmalarında adaletin tecelli edilmesi için delillerin ortaya koyulması, bu delillerin değerlendirilmesi, suçun ve faillerin ortaya çıkmasında çok önemli bir misyon ve önemli bir görev icra edildiğine dikkati çeken Gül, bu çerçevede Diyarbakır'da farklı yerlerdeki hastanelerin belli bölümlerinde bu hizmetlerin yapılmasının işlerin gecikmesine sebebiyet verdiğini anlattı.

Bazı laboratuvarların burada bulunmaması nedeniyle de farklı illerden bu konuda destek alındığını ifade eden Gül, şöyle devam etti:

"Bu da hem Diyarbakır'daki adli tıp hizmetlerinin gecikmesinde hem de vatandaşların mağduriyetine sebebiyet veriyordu. Bugün bu binanın açılışıyla, sadece bina değil personellerin de bu anlamda istihdamıyla Diyarbakır'da adli hizmetlerinde çok önemli bir çıtayı yükseltecektir. 2002'de hükümetimiz göreve başladığında Türkiye'de 25 yerde adli tıp hizmeti sunuluyordu, bugün 70 ilde açılmış durumda. Diyarbakır'da adalete erişim noktasında çok önemli bir aşama olan bu binamızın bu laboratuvarın hayırlı olmasını diliyorum. Artık DNA'sıyla, kimya laboratuvarıyla Diyarbakırlı kardeşlerimiz başka bir yere bu hizmetleri göndermeyecek."

Diyarbakır Valisi Münir Karaloğlu da hizmet binalarının personel ve hizmet alacaklar açısından önemli mekanlar olduğunu anlatarak, "Hem çalışanlara hem milletimize saygımızın bir ifadesi aslında bu binaların nitelikleri. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Binamız hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Açılışın ardından Gül, yeni hizmet binasında incelemelerde bulundu.

Törene, AK Parti Milletvekilleri Mehdi Eker, Ebubekir Bal, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Çelenk katıldı.

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