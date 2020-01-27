Bakan Gül deprem bölgesinde

27.01.2020 17:45 | Son Güncelleme: 27.01.2020 17:45

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ depreminde hayatını kaybedenlerin yakınlarına taziye ziyaretinde bulundu. Ziyaretin ardından konuşan Gül, "Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun, ölenlere Allah'tan rahmet diliyorum" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Elazığ'ın Sivrice ilçesinde 24 Ocak Cuma günü saat 20.55'te meydana gelen 6.8 büyüklüğündeki depremin şiddetli hissedildiği ve 4 kişinin öldüğü Malatya'nın Doğanyol ilçesi ve ilçeye bağlı Gökçe Mahallesi'nde incelemelerde bulundu. Depremde hayatını kaybedenlerin ailelerine de taziye ziyaretinde bulunan Bakan Gül, depremzedelere geçmiş olsun dileklerini iletti. Gökçe Mahallesi'nde depremde ölenlerin yakınlarını ziyaret eden Gül, ailelerle bir süre sohbet edip taziyelerini iletti.

Ziyaretin ardından konuşan Gül, "Depremde hayatını kaybedenlerin yakınlarına başsağlığı dilemek için Doğanyol'dayız. Genel Başkan Yardımcısı arkadaşlarımızla buradayız. Bakan Yardımcısı ve devletimizin tüm kademesindeki arkadaşlarımızla buradayız. Vatandaşlarımızın yanındayız, devletimiz milletimizin yaralarını sarıyor ve tüm imkanlar seferber edilmiş durumda. Cumhurbaşkanımız da birkaç gün önce gelmişti ve tüm talimatlarını da verdiler. Bakanlıklarımız da bunları yerlerine getirmekteler. Tekrar milletimize geçmiş olsun, tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun. Hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diliyorum. Teşkilatlarımız, devletimizi tüm imkanlarıyla buradalar. Rabbim bir daha böyle bir acı yaşatmasın. Tüm ilgili bakanlıklarımız hasar tespitini yapıyor. Doğrudan vatandaşlarımıza sağlanacak maddi imkanlar da açıklandı. Kalan eksiklikler için çalışmalar yapılmaktadır" dedi.

Gül ve beraberindeki heyet ziyaretin ardından bölgeden ayrıldı.

(Metin Faruk Tamer - Selçuk Dönmez/İHA)

Kaynak: İHA