Bakan Gül: "Denetimli serbestliğin yeniden suç işlemeyi önlemedeki rolünün önemli bir şekilde karşımıza çıkacağına inanıyorum" - Haberler
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Bakan Gül: "Denetimli serbestliğin yeniden suç işlemeyi önlemedeki rolünün önemli bir şekilde karşımıza çıkacağına inanıyorum"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüden inişi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde Yargıtay Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 'Uluslararası Yaklaşımlar Işığında Türkiye'de 16.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüden inişi ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversitesi iş birliğinde Yargıtay Başkanlığı ev sahipliğinde düzenlenen 'Uluslararası Yaklaşımlar Işığında Türkiye'de 16. Yılında Denetimli Serbestlik Sistemi ve Gelecek Vizyonu Çalıştayı"nda konuştu. (2)

Bakan Gül: Denetimli serbestliğin yeniden suç işlemeyi önlemedeki rolünün önemli bir şekilde karşımıza çıkacağına inanıyorum

Bakan Gül: Denetimli serbestliğin yeniden suç işlemeyi önlemedeki rolünün önemli bir şekilde karşımıza çıkacağına inanıyorum

Bakan Gül: Denetimli serbestliğin yeniden suç işlemeyi önlemedeki rolünün önemli bir şekilde karşımıza çıkacağına inanıyorum

AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri

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