Bakan Gül'den Sandık Çağrısı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "15 Temmuz ruhuyla sandığa gideceğiz." dedi.

Gül, Gaziantep'in Nizip ilçesindeki AK Parti Seçim Koordinasyon Merkezi önünde düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, Nizip'teki coşkunun 31 Mart gecesi sandıklara yansıyacağını ve Nizip'ten çıkan sesi herkesin duyacağını dile getirdi.

Gaziantep'te Cumhur İttifakı'na çok güçlü bir destek çıkacağına inandığını ifade eden Gül, "31 Mart seçimlerinde halkımız 'Durmak yok, yola devam' diyecek ve kararını milletin adamından yana kullanacak. Cumhur İttifakı'nı Recep Tayyip Erdoğan ile Devlet Bahçeli 15 Temmuz'da kurdu. Bu ülkede milletin değerlerine inanmayanlara karşı bu millet 15 Temmuz'da tanklara kafa tuttu. O gün nasıl demokrasi için mücadele ettiysek, 31 Mart'ta da 15 Temmuz ruhuyla sandığa gideceğiz." diye konuştu.

Parti ayrımı yapmadan Türkiye'de yaşayan herkesi sandığa gitmeye ve Cumhur İttifakı'na destek vermeye davet eden Gül, şöyle konuştu:

"Biz Türkiye'de doğusuyla batısıyla kardeşiz, 82 milyon kardeşiz. Bizim derdimiz memleket. Ali'nin Veli'nin bir yere gelmesi için memleketimizin bir yere gelmesi için çalışıyoruz. Kandil'den birileri Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan'ın kaybetmesi için çağrı yapıyor ama bu milletimiz sandıkta istikrardan yana oy kullanacaktır. Memleketi kalkındırmak, ekmeğimizi artırmak, huzurumuzu büyütmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Bu milletle yol yürüyen Recep Tayyip Erdoğan, memleketimizin bekası ve kardeşliği için çalışıyor. 15 Temmuz gecesi Edirne Belediye Başkanı ne diyor? 'Daha önce darbe olmuştu televizyondan öğrenmiştik ama şimdi darbeyi öğrendik, şerefe' deyip kadeh kaldırıyor. Millet demokrasi için tanklarını önüne geçerken, 'şerefe' diyenlere en güzel cevabı sandıkta vereceğiz. 15 Temmuz'da demokrasiye nasıl sahip çıktıysak 31 Mart'ta da sandığa gitmemiz lazım. Gitmeyi düşünmeyenleri ikna edelim. Sandığa gidersek geleceğimizi garanti altına alırız. Önümüzdeki süreçte şimdiye kadar yaptıklarımızın daha iyisini ve güzelini yapacağız."

Sandığa giderek Cumhur İttifakı'na destek verenlerin Türkiye düşmanlarını sevindirmeyeceğini dile getiren Gül, şunları kaydetti:

"Bu millete tepeden bakanları, 'Çobanla benim oyum bir mi?' diyenleri sandığa gömeceğiz. Tepeden bakıyorlar, makarnacı diyorlar. Sandığa gidip Türkiye için Cumhur İttifakı'na oy verelim. Recep Tayyip Erdoğan'ın başını 1 Nisan'da içerideki ve dışarıdaki düşmanlara karşı dik tutalım. Onları sevindirmeyelim diye sandığa gidelim. Üniversite kapılarında başı örtülü bacılarımız beklemesin diye en güçlü desteği verelim. Ezanlar susmasın diye Cumhur İttifakı'na en güçlü desteği verelim. Birliğimiz artsın diye sandığa gidelim."

Kaynak: AA