Bakan Gül'den Rabia Naz Vatan'ın Ölümüne İlişkin Açıklama

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Rabia Naz Vatan'ın ölümüne ilişkin başvurunun öncelikli olarak görüşülmesi talimatını verdiğini açıkladı. Bakan Gül, "Başvuruyu öne alarak görüşen Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), müfettiş incelemesine karar verdi" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, sosyal medya hesabından Rabia Naz Vatan'ın ölümüyle ilgili soruşturmada baba Şaban Vatan'ın başvurusunun öncelikli olarak görüşülmesi talimatını verdiğini açıkladı. Süreci başından beri yakından takip ettiğini kaydeden Bakan Gül, "Geçtiğimiz hafta HSK Başkanı olarak Şaban Vatan'ın başvurusunun öncelikli olarak görüşülmesi talimatını vermiştim. Başvuruyu öne alarak görüşen HSK, müfettiş incelemesine karar verdi" ifadelerini kullandı.

"Temennim, soruşturma sonucunda maşeri vicdanı tatmin edecek adil bir neticeye varılmasıdır"

Tek amaçlarının sürecin şeffaf biçimde ilerlemesi ve tüm soruların cevabının bulunması olduğuna dikkat çeken Gül, gerçeği bilmek isteyen ailenin her zaman yanında olduklarını belirtti. Gül, "Bir baba ve Adalet Bakanı olarak Şaban Vatan'ın acısını anlıyor, adalet arayışını derin bir saygıyla karşılıyorum. Temennim, soruşturma sonucunda maşeri vicdanı tatmin edecek adil bir neticeye varılmasıdır. Rabia Naz kızımızı rahmetle anıyor, acılı ailesine sabırlar diliyorum. Gerçek neyse onu bilmek, öğrenmek isteyen ailenin yanındayız" açıklamasında bulundu. - ANKARA

Kaynak: İHA