Bakan Gül'den Mesut Özil Mesajı

Bakan Gül'den Mesut Özil Mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü attığını belirtti.

Bakan Gül'den Mesut Özil Mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mesut Özil'in Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü attığını belirtti.

Gül, Twitter hesabından Türk asıllı Alman futbolcu Özil'in, Almanya Milli Takımı'nı bırakmasına ilişkin paylaşımda bulundu.

Bakan Gül, "Almanya Milli Takımı'ndan ayrılarak faşizm virüsüne karşı en güzel golünü atan Mesut Özil'i tebrik ediyorum. Yolun, bahtın açık olsun." ifadelerini kullandı.

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