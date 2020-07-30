Bakan Gül'den Kurban Bayramı mesajı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzun ayrılık yıllarının ardından ilk kez bir bayram namazının Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacağını belirterek, "Milli tarihimizin en büyük sembolleri arasında yer alan bu kutlu mabedi tekbir ve telmihlerle, dualarımızla dolduracağız" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, uzun ayrılık yıllarının ardından ilk kez bir bayram namazının Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacağını belirterek, "Milli tarihimizin en büyük sembolleri arasında yer alan bu kutlu mabedi tekbir ve telmihlerle, dualarımızla dolduracağız" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Kurban Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Bakan Gül, mesajında, "Bizi bir Kurban Bayramı'na daha eriştiren Rabbimize hamdediyorum. Milletimizin, tüm İslam aleminin bayramını en içten dileklerle kutluyor, ibadetlerimizin kabul ve makbul olmasını diliyor, bayramın her haneye neşesi ve bereketiyle girmesini temenni ediyorum. Dargınların barıştığı, dostların kucaklaştığı, ihtiyaç sahiplerinin hatırlandığı müstesna bayram günlerinin, milletimize, İslam alemine ve tüm insanlığa da hayırlar getirmesi niyazında bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

"Küresel bir imtihana dönüşen ve etkisini halen hissettiren salgın günlerinde, kelime anlamı yakınlaşma olan bir bayramı idrak etmek, bize bu yakınlaşmanın anlamı üzerine düşünme fırsatı vermektedir" diyen Gül, şunları kaydetti:

"Her ibadette olduğu gibi kurban ibadetinde de yüce Allah'a ve onun sevdiği şeylere yaklaşma arzusundayız. Ailelerimiz, dostlarımız ve arkadaşlarımızla salgın günlerinin mecburiyetiyle fiziki mesafemizi korurken kalbi yakınlığımızla teselli bulacağız. İhtiyaç sahiplerini unutmayacağız. Sınırlarımız içinde ve dışında bu bayramı güçlüklerle idrak edenlere yardımlarımızla, kurbanlarımızla ulaşacağız. Onların da kalbine ve hayatına dokunacağız."

Uzun ayrılık yıllarının ardından ilk kez bir bayram namazının Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde kılınacağını kaydeden Gül, "Milli tarihimizin en büyük sembolleri arasında yer alan bu kutlu mabedi tekbir ve telmihlerle, dualarımızla dolduracağız. Duamız; milletçe birlik, dirlik ve esenlik içinde nice bayramlara hep birlikte kavuşmaktır. Duamız; dünyamızın huzur ve mazlum coğrafyaların bir an önce çözüm ve teselli bulması, kanayan yaraların kapanmasıdır. Duamız; barış ve kardeşlik duygularıyla dünya Müslümanlarının da birbirine daha fazla yakınlaşmasıdır. Bu duygularla vatandaşlarımızın ve İslam aleminin Kurban Bayramı'nı tebrik ediyor, nicelerine hep birlikte sağlık, huzur ve esenlik içinde kavuşmayı niyaz ediyorum" değerlendirmelerinde bulundu.

(İHA)

Kaynak: İHA