Bakan Gül'den Haczedilen Çocuklarla İlgili Çarpıcı Çıkış: İcra Konusu Olmaktan Çıkaracağız
Boşanan çiftin çocukları gitmek istemeyince, haciz yoluyla alan anne olayıyla ilgili Twitter'da açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "Çocuklarımızı icra konusu olmaktan çıkaracak ve süreci insanileştireceğiz" dedi.
Kastamonu Hanönü'nde, boşanan çiftin çocuklarının velayeti babalarına verildi. Annelerine gitmek istemeyen çocukların haciz yoluyla alınması izleyenleri hüzne boğdu. Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "Çocuklarımızı icra konusu olmaktan çıkaracak ve süreci insanileştireceğiz" dedi.
Kastamonu Hanönü'nde, boşanan çiftin çocuklarının velayeti babalarına verildi. Annelerine gitmek istemeyen çocukların haciz yoluyla alınması izleyenleri hüzne boğdu. Konuyla ilgili Twitter'dan açıklama yapan Adalet Bakanı Gül, "Çocuklarımızı icra konusu olmaktan çıkaracak ve süreci insanileştireceğiz" dedi.
"ÇOCUKLARIMIZI İCRA KONUSU OLMAKTAN ÇIKARACAĞIZ"
Bakan Gül, "Kanun teklifimiz hazır. Boşanmış eşler arasında çocuk tesliminden kaynaklanan sorunları en kısa sürede gidereceğiz. Çocuklarımızı icra konusu olmaktan çıkaracak ve süreci insanileştireceğiz" ifadelerini kullandı.
"ÇOCUKLARIMIZI KORUYUCU ADIMLARI ATMAYA DEVAM EDECEĞİZ"
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Çocuğun yüksek çıkarını gözeterek hukuk sistemimizi geliştirmeye, güçlendirmeye, gelecek ümitlerimizi bağladığımız çocuklarımızı koruyucu adımları atmaya devam edeceğiz" dedi.
Adalet Bakanı Gül'ün yaptığı açıklamalar şöyle: