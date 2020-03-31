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Abdülhamit Gül, AK Parti, Politika

Bakan Gül'den infaz yasası açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gözümüz, kulağımız Mecliste.

31.03.2020 12:17 | Son Güncelleme: 31.03.2020 12:17
Bakan Gül'den infaz yasası açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gözümüz, kulağımız Mecliste. Düzenleme çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek" dedi.

Adalet Bakanı Gül, katıldığı bir televizyon programında gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Bakan Gül, infaz düzenlemesine ilişkin bir soru üzerine, "Bizim de gözümüz, kulağımız Mecliste. Düzenleme çok gecikmeden Meclis gündemine gelecek. Bugün yarın ya da bu hafta Meclise götüreceğiz. AK Parti grubumuz da hemen hemen teklifi tamamladı. Çok geçmeden Meclise geleceğini öğrenmiş olduk" ifadelerini kullandı.

Konutta ceza infazı uygulaması çerçevesinde 70 bin ile 100 bin arasında mahkumun evde hapis imkanından faydalanacağı iddialarına ilişkin Gül, "Bu süreçte birçok şey söylendi 'kapsama şunlar giriyor, bunlar girmiyor' gibi. Bunun en doğrusunu Meclis kanun teklifini verdiğinde ve bu yasalaştığında göreceğiz. Teklif ortaya çıkmadan bu söylenenlerin hiçbirisiyle ilgili 'doğrudur' demek doğru değil. En doğrusunu teklif verilince göreceğiz" diye konuştu.

"Bu hassasiyet merkeze alınarak çalışmalar yapılmaktadır"

Gül, "Paket hazırlanırken AK Parti'nin kırmızı çizgileri nelerdi?" sorusu üzerine, "Cumhurbaşkanımızda adam öldürme, cinsel suçlar gibi toplumun kabul edemeyeceği suçlarla ilgili 'iyileştirme olamaz' yaklaşımı vardı. Bu hassasiyet merkeze alınarak çalışmalar yapılmaktadır. AK Parti grubumuz MHP ile birlikte bu hassasiyetleri dikkate alarak bir kanun teklifi ortaya koyacaktır" dedi.

"Denetimli serbestlik süresinin uzatılmasıyla ilgili bir çalışma gündemde"

Denetimli serbestlik süresinin artmasına ilişkin konuşan Gül, "O konuda çalışılıyor. Denetimli serbestlikle ilgili 1 Temmuz 2016'da da bir düzenleme yapılmıştı. Bundan dolayı 125 bin kişi cezaevinden çıktı veya hiç girmedi. Buna benzer bir şekilde denetimli serbestlik süresinin uzatılmasıyla ilgili bir çalışma da gündemde. Cezasızlıkla ilgili, AK Parti grubumuzun belli suçlarla ilgili denetimli serbestlik sebebiyle cezaevine girme veya suçlarla alakalı da belli bir oranın cezaevinde yatılması hususunda çalışması var" şeklinde konuştu.

"İnfaz kurumlarımızın içinde şu ana kadar yaşanmış bir vaka yok"

Gül, "Ceza infaz kurumlarımızda çok büyük tedbirler aldık. Cezaevine yeni girenler belli bir yerde izole edilerek tutuluyor ve sonra koğuşlara alınıyor. Hastalık sebebiyle hastaneye gidip gelenlerin de izole edilmesi gibi bir çalışma yapılıyor. İnfaz kurumlarımızın içinde şu ana kadar yaşanmış bir vaka yok" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Manşet

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