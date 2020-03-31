Bakan Gül'den infaz düzenlemesine ilişkin flaş açıklama Adalet Bakanı Abdulhamit Gül infaz düzenlemesinin çok gecikmeden Meclis gündemine geleceğini açıkladı.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül infaz düzenlemesinin çok gecikmeden Meclis gündemine geleceğini açıkladı. Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin, "Bizim de gönlümüz ve kulağımız Mecliste. Düzenleme çok geçmeden Meclisin gündemine gelecek. Denetimli serbestlik süresinin uzatılmasına yönelik çalışmalar gündemde, Cumhurbaşkanımız da adam öldürme, cinsel suçlar gibi toplumun kabul edemeyeceği suçlarla ilgili 'iyileştirme olamaz' yaklaşımı vardı. Bu çerçeve merkeze alınarak çalışmalar yapılmaktadır. AK Parti grubumuz MHP ile bu yaklaşımları göz önünde bulundurarak çalışmalarını yürütüyor" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, infaz düzenlemesine ilişkin paketin bugün öğleden sonra Meclis gündemine alınacağı iddiaları, "Arkadaşlarımız hemen hemen çalışmayı bitirmişlerdi. Artık grubumuz Meclis gündemine hakim. Çok hızlı bir şekilde öyle bir şey olursa komisyona gelir ve ülkemiz için en iyi düzenleme olur diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı. Adalet Bakanı Gül ayrıca, cezaevlerinde korona virüs testi pozitif çıkan tutuklu veya hükümlü bulunmadığını açıkladı.

(İHA)

Kaynak: İHA