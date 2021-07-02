Bakan Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi Açıklaması
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Bakan Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi Açıklaması

Bakan Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi Açıklaması
Habermetre - Haberler | Toplum

BAKAN GÜL'DEN HAYVANLARI KORUMA KANUNU TEKLİFİ AÇIKLAMASI CAN DOSTLARIMIZI KORUYACAK ÖNEMLİ BİR ADIM Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlandığını belirterek, teklif için "Can dostları koruyacak önemli bir...

BAKAN GÜL'DEN HAYVANLARI KORUMA KANUNU TEKLİFİ AÇIKLAMASI

CAN DOSTLARIMIZI KORUYACAK ÖNEMLİ BİR ADIM

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlandığını belirterek, teklif için "Can dostları koruyacak önemli bir adım" dedi.

Bakan Abdulhamit Gül, bugün Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulan Hayvanları Koruma Kanunu teklifine ilişkin sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Yasa teklifinin 'can dostların' daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olması temennisinde bulunan Bakan Gül, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:

"Hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım. Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun. "

Kaynak: Habermetre

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