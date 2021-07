Bakan Gül'den Hayvanları Koruma Kanunu Teklifi Açıklaması

BAKAN GÜL'DEN HAYVANLARI KORUMA KANUNU TEKLİFİ AÇIKLAMASI CAN DOSTLARIMIZI KORUYACAK ÖNEMLİ BİR ADIM Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Hayvanları Koruma Kanunu teklifinin hayvanları mal değil, can olarak gören bir anlayışla hazırlandığını belirterek, teklif için "Can dostları koruyacak önemli bir...