Bakan Gül'den "Filenin Sultanları"na tebrik
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.
Gül, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Avrupa ikincisi olan Kadın Voleybol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Mücadeleniz için tebrikler, teşekkürler." ifadesini kullandı.