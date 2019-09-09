Bakan Gül'den "Filenin Sultanları"na tebrik

Bakan Gül'den "Filenin Sultanları"na tebrik

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

09.09.2019 00:20
Bakan Gül'den

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 2019 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası'nda gümüş madalya kazanan A Milli Kadın Voleybol Takımı'nı tebrik etti.

Gül, Twitter hesabından paylaştığı kutlama mesajında, "Avrupa ikincisi olan Kadın Voleybol Milli Takımımızı yürekten kutluyorum. Mücadeleniz için tebrikler, teşekkürler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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