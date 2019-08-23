Bakan gül'den 'emine bulut' açıklaması
FLASH HABER: Eski eşi tarafından bıçaklanan Emine Bulut'un son görüntüsü ortaya çıktı

Bakan gül'den 'emine bulut' açıklaması

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin, "Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.

23.08.2019 15:51
Bakan gül'den 'emine bulut' açıklaması

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Kırıkkale'de 4 yıl önce ayrıldığı eski eşi Fedai Baran (43) tarafından 10 yaşındaki kızının gözleri önünde bıçaklanarak öldürülen Emine Bulut cinayetine ilişkin, "Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.
Bakan Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Vahşice katledilen Emine Bulut'a Allah'tan rahmet diliyorum. Cinayetin hemen ardından saldırgan derhal tutuklanmıştır. Hukuki süreç devam etmektedir. Yargı makamları tarafından caniye hak ettiği cezanın gecikmeksizin verileceğine inancım tamdır" dedi.

Haber:  ANKARA, -


Kaynak: DHA
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