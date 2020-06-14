Bakan Gül'den, 'Başak Demirtaş' açıklaması
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Bakan Gül'den, 'Başak Demirtaş' açıklaması

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum" dedi.

Bakan Gül'den, 'Başak Demirtaş' açıklaması
14.06.2020 12:20 | Son Güncelleme: 14.06.2020 12:23

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum" dedi.

Bakan Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter hesabından, tutuklu eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ın eşi Başak Demirtaş'a yönelik bir kullanıcı tarafından yapılan paylaşıma tepki gösterdi. Bakan Gül, "Başak Demirtaş'a yönelik çirkin paylaşımı kınıyor, bu ahlaksız ve tahkir edici eylemi en ağır şekilde lanetliyorum. Bir insanın onuru, iffet ve haysiyeti her şeyin üzerindedir. Hukuk, bu terbiyesiz ve provokatif sözlere karşı gereğini yapacaktır" ifadesini kullandı.Öte yandan, Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan açıklamada, söz konusu paylaşımı yapan şüphelinin kimliğinin belirlendiği ve hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. 


Kaynak: DHA

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