Bakan Gül'den 'Avukatlar Günü' mesajı
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Abdülhamit Gül, Güncel

Bakan Gül'den 'Avukatlar Günü' mesajı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yargıya güven, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir.

05.04.2020 11:45 | Son Güncelleme: 05.04.2020 11:45
Bakan Gül'den 'Avukatlar Günü' mesajı

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Avukatlar Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, "Yargıya güven, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir. Avukatların bu çabaya dün olduğu gibi, bugün de omuz vereceğine inancım tamdır" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 5 Nisan Avukatlar günü dolayısıyla mesaj yayımladı. Gül mesajında, avukatlık mesleğinin hak ve özgürlüklerin, hukukun üstünlüğü ilkesinin güçlendirilmesi için vazgeçilmez önemde olduğunu bildirdi. Avukatların mesleki sorunlarına çözüm bulmayı ve savunmanın imkanlarını güçlendirmeyi, 'güven veren ve erişilebilir adalet' hedefinin tabii bir parçası olarak gördüklerini kaydeden Bakan Gül, "Bu düşünceden hareketle, hukuk politikalarında yol haritamızı oluşturan Yargı Reformu Strateji Belgesi, avukatların ve baroların, görüş ve önerileri dikkate alınarak hazırlandı. Belge'nin adım adım hayata geçmesiyle birlikte avukat meslektaşlarımın da tavsiye ve beklentileri adalet sistemimize birer birer yansımaya başladı" ifadelerini kullandı.

'GÜVEN DUYGUSU HAYATİ DERECEDE ÖNEMLİ'Bakan Gül, savunmanın yargılamalara etkin katılımını sağlamak amacıyla soruşturma dosyasındaki bilgi ve belgelere avukatların erişimlerine ilişkin Ulusal Yargı Ağı Bilişim Sistemi  (UYAP) güncellemesinin bugün itibariyle hayata geçtiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bütün bu yeniliklerin temelinde, her renkten, her desenden farklılıklarımızı bereketli bir zenginlik olarak görerek 83 milyon insanımızın hakkını, hukukunu korumak ideali bulunmaktadır. Hukuk ve adalet, bu birlik ve bütünlüğün en temel güvencesidir. Bu nedenle hukuk düzeninde adalete ve yargıya güven duygusu hayati derecede önemlidir. Yargıya güven, hukukun tüm paydaşlarının ortak çabası ve ortak aklıyla gelişebilecektir. Avukatların bu çabaya dün olduğu gibi, bugün de omuz vereceğine inancım tamdır. Bu vesileyle, adalet camiamızın 5 Nisan Avukatlar Günü'nü tebrik ediyor, tüm avukatlara sağlıklı ve başarılı bir mesleki yaşam diliyorum."


Kaynak: DHA

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