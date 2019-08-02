Bakan Gül'den "arabuluculuk sınavı" açıklaması

Bakan Gül'den "arabuluculuk sınavı" açıklaması

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi.

2.08.2019 10:37
Bakan Gül'den

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, arabuluculuk sınavının 24 Kasım'da yapılacağını bildirdi.
Gül, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan arabuluculuk sınavına ilişkin açıklamalarda bulundu.
Yargı reformunun temel hedeflerinden biri olan uyuşmazlıklarda dostane çözüm yöntemlerinin geliştirilmesi kapsamında yeni bir adım attıklarını belirten Gül, "Arabuluculuk müessesesini güçlendirmek için bu yılın arabuluculuk sınavını 24 Kasım'da gerçekleştireceğiz. Tüm adaylara başarılar dilerim." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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