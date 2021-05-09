Bakan Gül'den 'Anneler Günü' paylaşımı
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Bakan Gül'den 'Anneler Günü' paylaşımı

Bakan Gül'den 'Anneler Günü' paylaşımı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Anneler Günü'nde annesine yazdığı şiiri paylaştı.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Anneler Günü'nde annesine yazdığı şiiri paylaştı.

Bakan Gül, annesi Salina Gül'e tedavisi sırasında yazdığı şiiri paylaştı. Gül, Anneler Günü sebebiyle paylaştığı şiire "Anneler güneşi çocukların. Güneşiniz hiç eksilmesin" notunu ekledi.

Bakan Gül, annesine hitaben yazdığı şiirde şunları ifade etti: Anne, Cennet serinliğiYüzümüzdeAnneHer sesleniş bir tesbihAnneGüneşi çocuklarınAnneyle doğarGüneşSabah olmadı bugünAnnemi göremedim

Güneşi göremedim


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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