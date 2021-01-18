Bakan Gül'den, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Akça'ya ziyaret

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ahmet Akça'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı olarak atanan Ahmet Akça'ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundu.

Adalet Bakanı Gül, sabah saatlerinde Ankara Adliyesine gelerek, son kararname ile Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na atanan Ahmet Akça'yı makamında ziyaret etti. Yaklaşık yarım saat süren ziyaret sırasında Bakan Gül ve Akça'nın yeni adliye binası ile ilgi ilgili görüş alışverişinde bulundukları öğrenildi. Bakan Gül, ziyaretin ardından adliyeden ayrıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı