Bakan Gül'den ABD'li mevkidaşı Barr'a yeni FETÖ delilleri

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, ABD'li mevkidaşı William Barr'a "Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşının iadesi" süreciyle ilgili yeni deliller sunduklarını açıkladı.

ABD ziyaretine devam eden Adalet Bakanı Gül, AA ve TRT muhabirine Washington'daki temaslarını değerlendirdi.

Başta ABD'li mevkidaşı Barr ile dün yaptığı görüşme olmak üzere Kongredeki temasları ve diğer görüşmelerinin çok verimli geçtiğini belirten Bakan Gül, Türkiye'nin Fetullahçı Terör Örgütü konusundaki tüm tezlerini birinci elden muhataplarına aktardığını vurguladı.

Bakan Gül, şu değerlendirmeleri yaptı:

"Türkiye için çok önemli bir konu olan FETÖ'nün iadesi sürecini geniş bir şekilde konuştuk. 15 Temmuz darbe girişimiyle FETÖ'nün doğrudan ilişkisini ortaya koyan delilleri ve belgeleri kendileriyle paylaştık. Bu yeni ve önemli delilleri doğrudan Sayın Bakan'a ilettik. Sayın Bakan da bizzat bu konuyu takip edeceğini, süreçle bizzat ilgileneceğini ifade etti. Bu çerçevede, Türk yargısının ortaya koyduğu tüm delilleri en üst düzeyde paylaşma imkanı bulduk. Bu bakımdan süreçle ilgili önemli bir görüşmeydi. Umuyorum bu konuda beklenen gelişmeler olur."

Gül, Barr'a sundukları yeni delillerin de önemli olduğunu ve bunların değerlendirilmesini beklediklerini kaydetti.

Bakan Gül, Barr'ın tecrübeli bir hukuk adamı olduğunu, FETÖ ile ilgili söz konusu delilleri kendisine bakanlık düzeyinde doğrudan sunmuş olmanın da sürecin hızlandırılması adına önem taşıdığını ifade etti.

"Türkiye'nin karalanmasına yönelik kampanya doğru değil"

ABD Kongresindeki temaslarını da değerlendiren Gül, "Bu görüşmelerde yapıcı ve faydalı temaslarımız oldu. Bu görüşmelerimizde Türkiye'nin karalanmasına yönelik bir kampanyanın doğru olmadığını anlattık. Bu bakımdan ikili ilişkiler açısından bu tür doğrudan temaslar önem arz ediyor. Türk-Amerikan ilişkileri Kongredeki tasarılarla, tekliflerle düzelmez. Onun ötesinde bu tür diyaloglarla ve empatiyle Türk-Amerikan ilişkileri daha iyi bir noktaya ulaşır. Bunu muhataplarımıza ifade ettik." değerlendirmelerini yaptı.

Bakan Gül ayrıca Washington temasları kapsamında bazı düşünce kuruluşlarıyla da görüşmeler yaptığını, burada Türkiye'nin tezlerini dile getirdiğini ve yapıcı tartışmalarla Türk-Amerikan ilişkilerini ele aldıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA