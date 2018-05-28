Bakan Gül'den 24 Haziran Değerlendirmesi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Ahenk, uyum olması için meclisin de hükumetin de aynı partiden seçilmesi lazım" dedi.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, seçim gezilerini Nizip'te sürdürdü. Nizip Ticaret Odası'nı ziyaretinde konuşan Gül, 24 Haziran seçimlerinin istikrarın kalıcı hale gelmesi için önemli olduğunu vurgulayarak, "Ülke yönetmek için sahne performansı değil milletin iradesinden başka bir şey tanımadım diyen bir irade lazım" dedi. Konuşmasında Cumhurbaşkanlığı sistemi ve yapılan değişiklikler hakkında bilgi veren Gül, "16 yıldır başarılıydınız, neden sistem değişikliğine gittiniz dediler. İnsanlar kalıcı değil, geçicidir. Recep Tayyip Erdoğan fani olarak görevini tamamladığında, istikrar şahıslara değil kurumlara bağlı olsun dedik. Seçimlere 1,5 yıl olmasına rağmen milletimiz yeni sisteme onay verdiyse hayata geçirelim dedik. İstikrar getiren sisteme oy vereceğiz. İleride Recep Tayyip Erdoğan gibi bir lider ne zaman gelecek? İstikrarı kalıcı hale getirecek sistem gelecek. Siz bir gecede hükumetin kurulduğunu, meclisin seçildiğini göreceksiniz. Hükumet kuruldu mu, kurulmadı mı derdi kalmayacak" şeklinde konuştu.

24 Haziran seçimleri

Gül, 24 Haziran sonrası Türkiye'nin şahlanacağını ifade ederek, "Cumhurbaşkanını seçiyorsanız, partisiyle meclis çoğunluğuyla seçmeniz lazım. Hükumet bir kanat, meclis bir kanat olmaz. İkisini de aynı taraftan seçmemiz lazım. Ahenk, uyum olması için meclisin de hükumetin de aynı partiden seçilmesi lazım" dedi.

Seçimler için destek isteyen Gül, "Herkes projelerini, vaatlerini ortaya koyuyor. Yapılanlar da ortada. Ben sanayicilerin, iş adamlarının yapılanları dikkate alması gerektiğini düşünüyorum. Hemşehrilerimin de destek vereceğine inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"Baklava Antep fıstığı olmadan olmaz"

Bölgenin önemli tarım ürünlerinden Antep fıstığına da değinen Gül, "Devlet desteği hususu çok önemli. Tarım Bakanımızla da bu konuyu görüştük. Lisanslı depoculuk, ürüne destek en stratejik adımlardan birisi. 24 Haziran'dan sonra da elimizden gelen desteği vereceğiz. Ağzımızın tadı baklavayla olur. Baklavanın tadı da Antep fıstığıyla olur. Buranın fıstığının tadı da başka yerde yok. Bu konuda çaba göstereceğiz" diye konuştu.

Gül, Nizip'e 400 yataklı hastane, cezaevi, spor salonu inşa edileceğini belirterek, Toprak Mahsulleri Ofisinin yerine de park, kültür merkezi ve kütüphane yapılacağını kaydetti. Bakan Gül, daha sonra, beraberindekilerle Nizip Ticaret Borsası'nı ziyaret etti. - GAZİANTEP