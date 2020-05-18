Bakan Gül'den 19 Mayıs mesajı
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Bakan Gül'den 19 Mayıs mesajı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 19 Mayıs'ın milli mücadelenin, Türk bağımsızlık tarihinin miladı, ilk adımı olduğunu ifade ederek, "Bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında yedi düvele karşı verdiğimiz istiklal harbimizi destansı bir zaferle taçlandırarak tüm...

Bakan Gül'den 19 Mayıs mesajı
18.05.2020 15:36 | Son Güncelleme: 18.05.2020 15:36

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, 19 Mayıs'ın milli mücadelenin, Türk bağımsızlık tarihinin miladı, ilk adımı olduğunu ifade ederek, "Bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında yedi düvele karşı verdiğimiz istiklal harbimizi destansı bir zaferle taçlandırarak tüm dünyaya bağımsızlığımızı ilan ettik" dedi.

Adalet Bakanı Gül, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. 19 Mayıs'ın milli mücadelenin, Türk bağımsızlık tarihinin miladı, ilk adımı olduğunu belirten Gül, "Bir asır önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün başkumandanlığında yedi düvele karşı verdiğimiz istiklal harbimizi destansı bir zaferle taçlandırarak tüm dünyaya bağımsızlığımızı ilan ettik. Tarih boyunca büyük badireler ile karşılaşsak da her birinin üstesinden gelerek yeniden dirildik. Bugün de aynı ruhla birlik ve beraberlik içinde çağın ve coğrafyamızın her türlü zorluğuna karşı kararlı bir mücadele vermekteyiz. Dünyada başka eşi bulunmayan milli dayanışma örnekleriyle maruf bir ülke olarak, bölgemizin kaos ve krizle anılmasını isteyenleri de hüsrana uğratmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Bakan Gül, mesajında şunları kaydetti:

"Ülkemizin muasır medeniyetlerin daha da ilerisine geçebilmesinin yolunun, demokrasimizin gelişmesi, hukuk devleti ilkesinin tahkim edilmesi ve özgürlüklerin daha da genişletilmesinden geçtiğinin bilincindeyiz. Bu yolda gençlerimizin asla yılgınlık göstermeden yürüyeceğine inancımız ve güvenimiz tamdır. Bu vesileyle 101 yıl önce bağımsızlık mücadelemizin ilk adımın atan Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal harbimizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bize vatan kılan aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet ve minnetle yad ediyorum. Gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı tebrik ediyor, millet olarak daha güzel ve daha sağlıklı yarınlara hep birlikte ulaşmayı temenni ediyorum." - ANKARA

Kaynak: İHA

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