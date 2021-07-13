Bakan Gül, darp edilen icra memuru ile bir araya geldi
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Bakan Gül, darp edilen icra memuru ile bir araya geldi

Bakan Gül, darp edilen icra memuru ile bir araya geldi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir programı kapsamında İzmir Adliyesini ziyaret etti.

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir programı kapsamında İzmir Adliyesini ziyaret etti. Haciz mahalline avukat Ege Ogeday Burduroğlu'yla gidip işletme sahibi tarafından darp edilen icra memuru Hatice Çakaloğlu ile sohbet eden Bakan Gül, İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'u da ziyaret etti.

İzmir'e gelen Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, İzmir Adliyesine ziyarette bulundu. Adliye koridorlarını gezerek adliye çalışanları ile sohbet eden Bakan Gül, geçen ay haciz mahalline avukat Ege Ogeday Burduroğlu'yla gidip işletme sahibi tarafından darp edilen icra memuru Hatice Çakaloğlu ile de bir araya geldi. Gül, geçmiş olsun dileklerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre ve İzmir Adli Yargı İlk Derece Mahkemeleri Adalet Komisyonu Başkanı Oktay Tabur'u da ziyaret etti. Bakan Gül'e, yargı mensuplarının yanı sıra İzmir Valisi Yavuz Selim Köşger, AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli ve AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya da eşlik etti. Bakan Gül, Hatice Çakaloğlu ile birlikte darp edilen avukat Ege Ogeday Burduroğlu'nu ziyaret etmek üzere adliyeden ayrıldı. - İZMİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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