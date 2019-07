Bakan Gül: Darbeciler adalet önünde hesap vermektedir

Kaynak: DHA

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ'nün 15 Temmuz Atatürk Havalimanı işgal girişimi davası kararına ilişkin, "Elbette kararı veren bağımsız, tarafsız Türk yargısıdır. Hukuk çerçevesinde yapılan yargılamalarda darbeciler, millet adına yargılama yapan mahkemelere hesap vermektedirler, adalet önünde hesap vermektedir" dedi.Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Yozgat Valiliği'ni ziyaret etti. Bakan Gül, çıkışta basın mensuplarının sorularını cevapladı. Tunceli'nin Ovacık ilçesinde 2 gün önce PKK'lı teröristlerin tuzakladığı patlayıcının infilak etmesi sonucu Ayaz (8) ve Nupelda Güloğlu (4) kardeşlerin hayatını kaybetmesinin hatırlatılması üzerine Bakan Gül, terör örgütünün eylemlerini şiddetle kınadıklarını söyledi.'ACIMIZ BÜYÜK'Gül, "Acımız büyük. Terörün gerçek yüzünü bir kez daha ortaya çıkarması, göstermesi bakımından terör örgütünün ne kadar vahşice ne kadar insanlık dışı olduğunu gösteren hadisedir. Terör insanın doğduğu yeri hiçbir zaman ayırt etmeksizin kendi bölge halkına zulmeden eli kanlı terör örgütü. Bildiğiniz gibi ülkemiz birlik, beraberlik, bekamız için her türlü mücadelesini ortaya koymaktadır. Terörle mücadele aynı zamanda insan hakları mücadelesidir. Çünkü insanı yaşatmaya dair bir mücadele ortaya koyar. Çünkü hayatına yaşam hakkına saldırıda, tehditte bulunan terör örgütüne karşı verilen mücadele insan hakları mücadelesidir aynı zamanda ve devleti 82 milyon vatandaşın tüm terör örgütünün bu yıkıcı terör eylemlerini sonlandırmak için kararını sürdürmektedir. Bildiğiniz gibi operasyonlar devam etmektedir."'ÇOCUKLARIMIZ DAHA GÜZEL UMUTLARLA YAŞAYACAK'Çocukların daha güzel umutlarla yaşayacağı bir ortam için çalıştıklarını ifade eden Adalet Bakanı Gül, "O yavruların çok güzel bir geleceği vardı. Şiddetle kınıyoruz. Gerçekten üzüntülüyüz. Terör örgütünün hain tuzaklarına maruz kalmıştır. Biz 82 milyon ve Türkiye'nin her bir karışında her vatandaşımızın özgürce, rahatça, huzur içerisinde koşup oynayacağı, çocuklarımızın daha güzel umutlarla yaşayacağı bir ortamı elbirliği ile hep beraber hazırlama gayreti içerisindeyiz" dedi.'TÜRK YARGISI, TARİHE ALTIN HARFLERLE GEÇMİŞTİR'Gül, FETÖ'nün Atatürk Havalimanı işgal girişimi davasında verilen kararı da değerlendirerek şöyle konuştu:"Türkiye bir hukuk devleti. Türkiye'nin anayasasını, hukukunu, demokrasisini ortadan kaldırmak isteyenlerle hukuk çerçevesinde mücadeleye kararlı bir şekilde devam ediyoruz. 15 Temmuz'da milletimiz demokrasiyi korumak adına meydanlarda nöbette iken Türk yargısı da adliye koridorlarında demokrasi nöbetini tutmuştur. ve ilk dakikalardan itibaren darbeciler ve darbe yargılanmıştır. Türk yargı tarihinde bir ilk olarak darbecilere selam durmak yerine darbecileri yargılayan bir Türk yargısı tarihe altın harflerle geçmiştir. Sadece ve sadece adaletten başka hiçbir borcu olmadığı düşüncesiyle yargılama çerçevesinde Türk yargısı yapmaktadır. Milletimizin de bekası budur. Suçluların cezalandırılması, masumların da bu kanaati alarak yargılamanın sonuçlanması hepimizin beklentisidir. Kuru ile yaşın ayrılarak yargılanması hepimizin, Türk milletinin beklentisidir. Bu çerçevede yargılama devam etmektedir."'KARARI VEREN BAĞIMSIZ TÜRK YARGISI'Gül, o gece hayati noktalardan birisinin de İstanbul Atatürk Havalimanı olduğunu vurgulayarak, "Burada da yargılama var. Elbette kararı veren bağımsız, tarafsız Türk yargısıdır. Bu hukuk çerçevesinde yapılan yargılamalarda darbeciler millet adına yargılama yapan mahkemelere hesap vermektedirler. Adalet önünde hesap vermektedir. Kimse Türkiye'de demokrasi, Cumhuriyet'i, Anayasa'yı, hukuku ortadan kaldıramayacaktır. Hukuk çerçevesinde elbette bu mücadele de devam edecektir. Şehitlerimizin kanı asla yerde kalmayacak. Hukuku daha da üstün yerlere hep beraber inşallah çıkaracağız" diye konuştu.