Bakan Gül, Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı'nın cenaze törenine katıldı
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün cenaze alanına gelmesi Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı için helallik alınması Cenaze namazı kılınması Dua yapılması Sultan Beyza Boyalı'nın naaşının götürülmesi KONYA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tedavi...
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün cenaze alanına gelmesi
Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı için helallik alınması
Cenaze namazı kılınması
Dua yapılması
Sultan Beyza Boyalı'nın naaşının götürülmesi KONYA - Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Cumhuriyet Savcısı Sultan Beyza Boyalı için Konya Hacı Veyis Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine katıldı.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Basir Gülüm