Bakan Gül: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz"
21.01.2021 11:47 | Son Güncelleme: 21.01.2021 11:54
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevinde düzenlenen "5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu.
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevinde düzenlenen "5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. (4)
Adalet Bakanı Gül: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır."
Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç