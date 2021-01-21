Bakan Gül: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ankara Hakimevinde düzenlenen "5. Yılında İstinaf Mahkemeleri Değerlendirme Toplantısı"nda konuştu. (4)

Adalet Bakanı Gül: "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde reformları her alanda yapmayı sürdüreceğiz. Çünkü insan ve onuru her şeyin başındadır."

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ahmet Alican Koç