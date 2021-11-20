Bakan Gül: "Bir çocuk suçlu oluyorsa, toplum olarak bizler sorumluyuz"
AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel
Çocuk Adalet Merkezi açılış töreni alanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı ve konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi açılış töreninde konuştu.
ERZURUM (AA) - Çocuk Adalet Merkezi açılış töreni alanı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı ve konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi açılış töreninde konuştu. (1)