Bakan Gül: "Bir çocuk suçlu oluyorsa, toplum olarak bizler sorumluyuz" - Haberler
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Bakan Gül: "Bir çocuk suçlu oluyorsa, toplum olarak bizler sorumluyuz"

AA / Sagip Sezginer - Haberler | Güncel

Çocuk Adalet Merkezi açılış töreni alanı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı ve konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi açılış töreninde konuştu.

ERZURUM (AA) - Çocuk Adalet Merkezi açılış töreni alanı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüye çıkışı ve konuşması ERZURUM - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Çocuk Adalet Merkezi açılış töreninde konuştu. (1)

Bakan Gül: Bir çocuk suçlu oluyorsa, toplum olarak bizler sorumluyuz

Bakan Gül: Bir çocuk suçlu oluyorsa, toplum olarak bizler sorumluyuz

Bakan Gül: Bir çocuk suçlu oluyorsa, toplum olarak bizler sorumluyuz

Bakan Gül: Bir çocuk suçlu oluyorsa, toplum olarak bizler sorumluyuz

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AA / Sagip Sezginer - Son Dakika Haberleri

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