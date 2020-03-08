Bakan Gül: "Çocuklarımızı analarının kucağından ayırmamak için bütün gücümüzle gayretimizi...
Kongrenin düzenlendiği salon Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'in Artuklu ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi'ne katıldı.
08.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:59
Kongrenin düzenlendiği salon
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'in Artuklu ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi'ne katıldı. (1)
Kaynak: AA
Haberin Videosu: Bakan Gül: "Çocuklarımızı analarının kucağından ayırmamak için bütün gücümüzle gayretimizi...