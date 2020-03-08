Bakan Gül: "Çocuklarımızı analarının kucağından ayırmamak için bütün gücümüzle gayretimizi...
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Abdulhamit Gül, Abdülhamit Gül, Artuklu, Mardin, Güncel

Bakan Gül: "Çocuklarımızı analarının kucağından ayırmamak için bütün gücümüzle gayretimizi...

Kongrenin düzenlendiği salon Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'in Artuklu ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi'ne katıldı.

08.03.2020 15:56 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:59
Bakan Gül:

Kongrenin düzenlendiği salon

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün kürsüdeki konuşması MARDİN - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Mardin'in Artuklu ilçesinde AK Parti İlçe Kongresi'ne katıldı. (1)

Bakan Gül: 'Çocuklarımızı analarının kucağından ayırmamak için bütün gücümüzle gayretimizi...

Kaynak: AA

Haberin Videosu:

Bakan Gül: "Çocuklarımızı analarının kucağından ayırmamak için bütün gücümüzle gayretimizi...

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