Bakan Gül: Cezaevlerinde rastlanan pozitif koronavirüs vakası yok
Adalet Bakanı Gül, yeni tip koronavirüs ile ilgili, cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka olmadığını söyledi.
20.03.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.03.2020 15:22
Adalet Bakanı Gül, yeni tip koronavirüs ile ilgili, cezaevlerinde rastlanan pozitif vaka olmadığını söyledi.
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Kaynak: Dunya.com