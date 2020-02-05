Bakan Gül: Ceza İnfaz düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e gelecek

05.02.2020 13:38 | Son Güncelleme: 05.02.2020 13:38

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, "Ceza infaz düzenlemesi, yakın zamanda Meclis'e gelecek. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek" dedi.

Adalet Bakanı Gül, AK Parti TBMM Grup Toplantısı'na katılmak üzere geldiği Meclis'te, gazetecilerin sorularını cevapladı. Necip Hablemitoğlu cinayetine ilişkin soru üzerine Bakan Gül, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın olayı, yaşandığı tarihten itibaren sorguladığını belirterek, "Gerçekten faili meçhul olarak tüm yönleriyle araştırılıp, sonuçlandırılmayan cinayetlerden biri" diye konuştu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nın iade talebini hatırlatan Bakan Gül, Ukrayna'dan zanlının iadesi için talep yazısı yazıldığını kaydetti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile kendisinin de Ukrayna Adalet Bakanı ve Ukrayna Yargıtay Başsavcılığı ile görüştüğünü belirten Gül, şunları söyledi:"Talebimizi yineledik. Konunun neticeye bağlanmasını, şüphelinin bağımsız yargının önüne çıkarılmasını ve olayın tüm yönleriyle ortaya çıkmasını hepimiz istiyoruz. Başta ailesinin ve Türk milletinin, hukuk ve adaletin tecellisi için talebi bu olayın aydınlatılmasıdır. Bu konuda her türlü talebimizi yineleyeceğiz. Bu konuda çabamızı hem devlet başkanları hem de bakanlar düzeyinde takip edeceğiz." 'SON KARARI MECLİS VERECEK'Bakan Gül, "İkinci yargı paketi Meclis'e ne zaman gelecek?" sorusu üzerine, şöyle konuştu: "Meclisin gündeminde olacak bir konu. 'Şu tarihte olur ya da şu şekilde olur' dememiz, Meclis'in saygınlığına, yasamanın asliliğine aykırı olur. Cumhurbaşkanı'mız da 'Birkaç hafta içinde neticeye kavuşur' dedi. Umut ediyorum, Meclis'imiz, AK Parti grubu öncülüğünde uzlaşıyla bu konudaki talepleri de yerine getirecektir."

Bakan Gül, infaz düzenlemesine ilişkin soru üzerine ise "Ceza infaz düzenlemesi yakın zamanda Meclis'e gelecek. Uzun zamandır zaten çalışılıyor. Bu konuda son kararı elbette Meclis verecek. Grubumuzun sorduğu sorular ya da teknik hususlar var ama bu, siyaseten verilmesi gereken bir konu. Çünkü toplumu rahatsız etmemeniz lazım. Bu konuda beklentiyi de yine infaz hukuku, hakkaniyet, adalet çerçevesinde hazırlamak lazım. AK Parti grubu da bunun üzerine çalışıyor" diye konuştu.

Kaynak: DHA