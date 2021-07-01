Bakan Gül: Can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım
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Bakan Gül: Can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım

Bakan Gül: Can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Politika

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis Başkanlığı'na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu hakkında, "Hayvanları mal değil can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım" dedi.

ADALET Bakanı Abdulhamit Gül, Meclis Başkanlığı'na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu hakkında, "Hayvanları mal değil can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım" dedi.

Adalet Bakanı Gül, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, bugün AK Parti tarafından TBMM Başkanlığı'na sunulan Hayvanları Koruma Kanunu'nu değerlendirdi. Kanun teklifinin, hayvanları mal olarak değil can olarak gördüğünü belirten Bakan Gül, şu açıklamada bulundu: "Hayvanları mal değil can olarak gören bir anlayışla hazırlanan kanun teklifi, can dostlarımızı koruyacak önemli bir adım. Tüm milletvekillerimize, sürece katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Hayırlı olsun, can dostlarımızın daha korunaklı bir dünyada yaşamalarına vesile olsun."


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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