Bakan Gül: "Bugün sergilenmek istenen mizansen tarihin temsili değildir"
AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel
Hukukçular Derneği Adli Yıl Açılışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açılış programına gelişi Katılımcılardan görüntüler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukukçular Derneği Adli Yıl Açılışı"na katıldı.
Hukukçular Derneği Adli Yıl Açılışı
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açılış programına gelişi
Katılımcılardan görüntüler
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukukçular Derneği Adli Yıl Açılışı"na katıldı.(4)