Bakan Gül: 'Bugün sergilenmek istenen mizansen tarihin temsili değildir' - Haberler
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Bakan Gül: "Bugün sergilenmek istenen mizansen tarihin temsili değildir"

AA / Ahmet Alican Koç - Haberler | Güncel

Hukukçular Derneği Adli Yıl Açılışı Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açılış programına gelişi Katılımcılardan görüntüler Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukukçular Derneği Adli Yıl Açılışı"na katıldı.

Hukukçular Derneği Adli Yıl Açılışı

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün açılış programına gelişi

Katılımcılardan görüntüler

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül'ün konuşması ANKARA - Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Hukukçular Derneği Adli Yıl Açılışı"na katıldı.(4)

Bakan Gül: Bugün sergilenmek istenen mizansen tarihin temsili değildir

Bakan Gül: Bugün sergilenmek istenen mizansen tarihin temsili değildir

Bakan Gül: Bugün sergilenmek istenen mizansen tarihin temsili değildir

Bakan Gül:
AA / Ahmet Alican Koç - Son Dakika Haberleri
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Haber: Bakan Gül: 'Bugün sergilenmek istenen mizansen tarihin temsili değildir' - Haberler
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