Bakan Gül: "Bu yasama döneminde sivil anayasa yapılacaktır, yeni sivil anayasa ihtiyaçtır"

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk siyaseti sorun çözme yetkisine sahip. Bu yasama döneminde sivil anayasa yapılacaktır.

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, "Türk siyaseti sorun çözme yetkisine sahip. Bu yasama döneminde sivil anayasa yapılacaktır. Yeni sivil anayasa ihtiyaçtır" dedi.

Bakan Gül, TBMM Kadına Şiddetin Sebeplerinin Araştırılması Komisyonu'na bilgi vererek, milletvekillerinin sorularını cevapladı. Gül, yeni anayasa ile ilgili soru üzerine, "Türkiye'de anayasayı siyasetçiler yapmadı. Darbe sonrası yapıldı. Bu ayıptır. Uzlaşılabilir. Yakın zamanda Hakim ve Savcılar Kurulu seçimlerinde gördük. Türk siyaseti sorun çözme yetkisine sahip. Bu yasama döneminde sivil anayasa yapılacaktır. Yeni sivil anayasa ihtiyaçtır" dedi.

Gül, devam eden kadın davaları ile ilgili olarak, "Hukukçu olarak yürütme görevlisinin yürüyen dava ile telkinde bulunması benim devlet inancımda yok. Yürüyen davalara yasama, yürütme müdahale edemez. Bir üst merci hatalı karar varsa düzeltecek. İstinaflar ikinci göz olarak geldi. Dosyanın tarafı olmadığım için yorumda bulunmam doğru olmaz. Yargı kararları ile konuşsun. Yetkili merci karar versin, yanlış ise temyiz hakkı var. Aile Bakanlığı davalara müdahil oluyor" ifadelerini kullandı.

İstanbul Sözleşmesi'ne ilişkin soru üzerine de Gül, Cumhurbaşkanı kararnamesiyle sözleşmeden Türkiye'nin çekildiğini ve bu konuda kararnamenin ilgili maddesine itiraz edilmediğini ifade etti.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan çalışmalar hakkında bilgi veren Bakan Gül, "Ceza infaz kurumlarından izinli ve firarilerin şiddet işlemesi konusu ivedi olarak kolluk birimlerine bildirilmektedir. 2019'da nafaka ödemeyen takibi 19 bin 570 dosya açıldı. Mali yetersiz kişiler dava masraflarından muaf tutuluyor. Kadın şiddet suçu konusunda görev alacak avukatlara eğitim verilmektedir. İktidarımız döneminde çocuklara cinsel istismar cezaları artırıldı. Adli destek müdürlüklerinde 2021 Nisan itibarıyla bilgi ve yönlendirme hizmeti sunuldu. 962 çocuk beyanına cevap verildi" şeklinde konuştu.

(Ahmet Umur Öztürk/ İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı